بتكلفة 18 مليون جنيه.. تأهيل ترعة الصبابة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة رى ههيا وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 1.5 كم بترعه الصبابة بزمام هندسه رى ههيا من اجمالى طول 4 كم وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 37 %، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول .

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن المشروع يُساهم فى الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث تعد مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة.