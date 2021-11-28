بالأرقام.. اعرف أعلى إنتاجية للقطن قصير التيلة شرق العوينات (صور)

كتب عبد الحليم سالم

نجحت الحكومة لأول مرة في تاريخ مصر في زراعة الاقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان) للعام الحالي 2021 بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

1 - أعلى إنتاجية للفدان بلغت 19.3 قنطار في بعض الأفدنة.

2 – المتوسط العام للجنى اليدوى بلغ 15.8 قنطار لكل فدان .

3 – المتوسط العام للجنى الألى بلغ 10 قنطار للفدان، مقابل 5.7 قنطار الموسم الماضى.

4 – الفاقد نتيجة الجنى الألى بلغ 4 قناطير في كل فدان .

5 – أشرف على التجربة ،الخبير المصرى الدكتور سعيد عبد التواب فرج حمودة ،الخبير فى زراعة القطن من مركز البحوث الزراعية.

6 – متوسط الإنتاج شرق العوينات يقارب متوسط الإنتاج العالمى من الأقطان القصيرة .

7 – زراعة الاقطان القصيرة توفر اكثر من 3 مليارات دولار لمصر سنويا .

8- من المتوقع زراعة كما بين 30 الى 50 الف فدان اقطان قصيرة الموسم المقبل.

9 - زراعات القطن قصير التيلة شرق العوينات وفرت 40% من التكلفة مقارنة بتجربة العام الماضى.

10- نسبة هدر الماكينات الآلية بلغت نحو 35% في حين أن المعدل العالمى يتراوح من 10 الى 20% ،مما يتطلب الاستعانة بماكينات حديثة مستقبلا .