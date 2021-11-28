انفجار جديد لبركان لابالما واستمرار تدفق الحمم.. وقلق من تشوه الأرض حوله.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية، إن بركان كومبرى فيخا فى جزيرة لابالما الإسبانية يستمر فى الثوران، مع انفجار كبير مرة أخرى فى المخروط الذى تسبب فى تدفق سريع للحمم البركانية، وصل لأبواب منازل جديدة.

Erupción desde Tacande a las 18.45 hora canaria / Eruption from Tacande at 6.45 pm Canarian time pic.twitter.com/3UVJ4UUCEB — INVOLCAN (@involcan) November 27, 2021

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا الانفجار الجديد جعل العلماء فى حالة تأهب للتشوه الذى يواصلون ملاحظته على سطح الأرض بالقرب من البركان، حيث لا يتم استبعاد مراكز انبعاثات جديدة، التى دائما قريبة من المخروط الرئيسى، وتستمر الحمم البركانية فى التدفق عبر المناطق المتضررة .

🔴 #ErupciónLaPalma



📹 Imágenes de la zona norte del cono, en las que puede apreciar el estado actual de cráter, tomadas esta tarde por los drones del @IGME1849 y del Grupo de Emergencias y Salvamento #GES @AdmPcasGobcan pic.twitter.com/1sujmvdIOA — 1-1-2 Canarias (@112canarias) November 27, 2021

وأوضحت الصحيفة، أن الحمم البركانية اتخذت مسارا مدمرا فوق منطقة غير متأثرة فى حى لاس مانشاس ، وسجلت الطائرات بدون طيار تدفق الحمم البركانية عند أبواب منزل مغطى بالرماد، وتم تدمير المنزل فى الصورة بسبب نهر الحمم البركانية ، مما أدى إلى جرف هذا المنزل داخل منطقة الحظر.

ولفت عالم البراكين ، روبين لوبيز ، إلى أنه في جزيرة لا بالما ، كان هناك 27 زلزالًا، منذ منتصف الليل وحتى الآن ، وهو ما يعكس انخفاض الهزات الأرضية فى الفترات الأخيرة.

🔴 #ErupciónLaPalma



📹 Imágenes de la zona norte del cono, en las que puede apreciar el estado actual de cráter, tomadas esta tarde por los drones del @IGME1849 y del Grupo de Emergencias y Salvamento #GES @AdmPcasGobcan pic.twitter.com/1sujmvdIOA — 1-1-2 Canarias (@112canarias) November 27, 2021

وذكرت تقارير صحفية، أن السلطات الإسبانية تدرس حلا يوصف بـ"الأخطر"، من أجل إخماد بركان لابالما الذي بدأ فورانه منذ ما يقارب الشهرين، وما يزال مستمرا حتى الآن.

ويكمن الحل في تفجير البركان لإخماد ثورانه، لكن الأمر لا ينطوي على عواقب سالمة للجميع، بينما تشير الأدلة الجيولوجية إلى أن البركان قد يؤدي لسقوط 150 إلى 500 كيلومتر مكعب من الصخور في البحر، إذا حدث في المستقبل.