انطلاق المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط فى برشلونة غدا

فاطمة شوقى

تنطلق غدا فى مدينة برشلونة الإسبانية، أعمال المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبى، وفقا لصحيفة "الفورو دى ميليلة" الإسبانية.

وسيستعرض المنتدى التطورات والأزمات الإقليمية، بالإضافة لأولويات الاتحاد من أجل المتوسط، وخارطة الطريق التي تم تبنيها في العام 2017 والتحديات التي يُواجهها الاتحاد في تحقيق أهدافه الأورو-متوسطية.

وسيترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعمال المنتدى.

ويشارك الصفدي يوم غدٍ أيضاً، في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في إطار "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار الجنوبي" لاستعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الأورو-متوسطية، كما سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه والمسؤولين على هامش الاجتماعات .

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتعاش الاقتصادى والاجتماعى محور تركيز منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ، حيث سيكون الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​.

في نهاية مناقشات منتدى البحر الأبيض المتوسط ​​، من غير المتوقع الموافقة على أي خطط عمل أو استنتاجات ، ولا حتى بيان مشترك ، نظرًا للظروف المعقدة التي تؤثر على العديد من الأعضاء في علاقتهم مع الآخرين ، فقد فكر المنظمون في عدم رفعها.

بمناسبة المنتدى الإقليمي ، ستنظم سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط ​​أيضًا حدثًا جانبيًا للحصول على الاستنتاجات الرئيسية للتقرير المرحلي الأول للاتحاد من أجل المتوسط ​​حول التكامل الإقليمي ، والتي ستعلم الأنشطة المستقبلية للاتحاد من أجل المتوسط ​​والدول الأعضاء فيه بشأن تعزيز الاتحاد من أجل المتوسط ​​التكامل الاقتصادي الإقليمي.