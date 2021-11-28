اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:25 م
أكرم القصاص
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اليونان: زيارة رئيس الوزراء لروسيا تفتح فصلا جديدا في العلاقات

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:00 م
اليونان: زيارة رئيس الوزراء لروسيا تفتح فصلا جديدا في العلاقات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى روسيا المقررة في 8 ديسمبر المقبل، ستكون بمثابة فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وأضاف ديندياس في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد أن جهود أثينا وموسكو ترتكز في هذه المرحلة على مجالات الطاقة والنقل والسياحة والاستثمار والتعاون الإقليمي.


جدير بالذكر أن وزير الخارجية اليوناني سيشارك في الدورة الثالثة عشرة للجنة الروسية - اليونانية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر انعقادها في العاصمة الروسية موسكو يومي 29-30 من شهر نوفمبر الجاري، كما سيشارك في التحضير لزيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى روسيا.


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كيرياكوس ميتسوتاكيس

روسيا

روسيا واليونان

نيكوس ديندياس

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