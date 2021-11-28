الهلال الأحمر المصرى يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصرى، رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى.

ووضع الهلال الأحمر خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور، تشمل المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث فى الهلال الأحمر المصرى لأحوال الطقس ورصد الإنذارات المبكرة للأحوال الجوية وتلقى الاستغاثات، بالإضافة إلى تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية والتنسيق مع أجهزة المحافظة طبقا لتداعيات الأحداث.

يذكر أن الهلال الأحمر المصرى قد نجح فى تعبئة تطوع 150 سيارة دفع رباعى على مستوى الجمهورية نظراً لطبيعة هذه السيارات التى لها قدرة على اقتحام الأماكن التى يصعب الوصول إليها والدخول وسط الأمطار الشديدة والسيول، بالإضافة لمساعدة السيارات الملاكى المتعطلة ودفعها أو نقلها بالتجهيزات اللازمة بسيارات الدفع الرباعى، وتم تدريب هذه الفِرَق على تدريبات متخصصة فى عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية فى أوقات الأزمات، والتواجد والتنسيق مع الفِرَق البحثية المسئولة عن عمل المسوح الميدانية اللازمة لمعرفة أولويات التدخل وتقديم كافة الخدمات الممكنة.

وقال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه مع الساعات الأولى لتداعيات الأمطار بمحافظة أسوان تواجدت الفرق الميدانية من فرع الهلال الأحمر بأسوان لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، حيث تم إمداد قرى المحافظة المتضررة من خلال الفرق المركزية ولوازم الإغاثة من بطاطين ومستلزمات معيشية وأدوات نظافة وتعقيم.

وأضاف الناظر، أنه تم الدفع بفريق طبى وإغاثى من خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين والتى شملت جميع التخصصات بما يشمل الباطنة والأطفال والجلدية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الإمداد بالأدوية وعمل التحاليل الطبيبة إذا لزم الأمر.