النقل: تنفيذ خطة شاملة لتحويل ميناء دمياط لمركز عالمى لتجارة الترانزيت

كتب ــ رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل رفع العلم على أحدث ثلاث قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخراً لأسطول وحدات الخدمات البحرية، فى ميناء دمياط وهى القاطرات، والتي تم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وتصل قدرة شد كل منها إلى 60 طنا وتبلغ سرعتها 12 عقدة ويبلغ طول كل منها 35 مترا وعرض 11.5 متر وغاطس 5.30 متر ومزودة بمنظومة مكافحة حريق وأجهزة ملاحية متطورة.

وأكدت وزارة النقل، أنه تم التعاقد على الثلاث قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء وكذا الزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات "تحيا مصر 1".

وتواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي يتصل طاقتها القصوى إلى اكثر من 4 ملايين حاوية مكافئة وأطوال أرصفتها إلى 1970 م و وبعمق 18 مترا، بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 آلاف م2 وذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل والذى يتضمن منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق بها أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ وهو المشروع الذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط .

ويجرى تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ( حاجز الأمواج الشرقى ) بإضافة امتداد بطول 1565م وإنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3600 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الاطماء، وكذلك تفقد موقع إنشاء مشروع محطة ( تحيا مصر 2 ) الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال ارصفة 3320 م وعمق 17 م و ظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريباً والتي ستساهم في زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنوياً لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع بالميناء .