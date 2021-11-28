النساء أكثر عُرضة لمضاعفات مرض السكرى من الرجال .. تعرفِ على طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

يختلف داء السكري عند النساء عنه عند الرجال، يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب ، لكنه يزداد بنحو أربع مرات لدى النساء مقارنة بنحو مرتين عند الرجال.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نتائج النساء بعد النوبة القلبية أسوأ من نتائج الرجال، كما أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات أخرى مرتبطة بمرض السكري مقارنة بالرجال ، ولدى مريضات السكري من النساء الكثير من الأمور التي يتعين عليهن التحكم فيها.

يحدث مرض السكري عندما يصبح مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على كل جانب من جوانب صحة المرأة



داء السكري عند النساء: الأعراض التي يجب الانتباه إليها

في النساء ، يمكن أن يسبب مرض السكري أعراضًا مثل الإفرازات المهبلية ، والحكة ، والألم ، ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، وانخفاض الدافع الجنسي ، والتبول المتكرر، كما يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في القلب والكلى والحمل والعقم عند النساء ويزيد من فرصهن في المعاناة من مضاعفات خطيرة.

ووفقا للأطباء فإن مرض السكري سيزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب التي تعد أكثر مضاعفاتها شيوعًا وتسبب نوبة قلبية، قد تشهد أيضًا مضاعفات خطيرة مثل العمى وأمراض الكلى والاكتئاب.

يمكن أن تصاب النساء المصابات بداء السكري بالتهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة المهبلية ، كما يمكن أن تصبح الفترات أطول وأثقل بسبب التغيرات في الدورة الشهرية، كما يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى انخفاض الدافع الجنسي ، وتلف الأعصاب ، ومشاكل انقطاع الطمث ، ومقاومة الأنسولين يمكن أن تسبب متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) التي تسبب العقم ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الحمل المعروف أيضًا باسم سكري الحمل إلى الولادة المبكرة ، وطفل كبير ، والإجهاض ، والعيوب الخلقية في الأطفال."



نصائح النظام الغذائي للسيدات المصابات بداء السكري

أوصى الأطباء باتباع أسلوب حياة متوازن ، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والعدس. علاوة على ذلك ، اقترح أن النساء المصابات بداء السكري ينبغي