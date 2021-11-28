الموت البطيء.. النيابة تكشف سبب وفاة شاب في التجمع الأول

كتب أحمد حسنى

لغز جديد كشفته تحريات المباحث بعد العثور على جثة شاب بمنطقة التجمع الأول، نيابة القاهرة الجديدة استلمت تقرير المباحث حول الواقعة، الذي كشف وفاة الشاب بعد تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وعدم وجود أي شبهة جنائية بالواقعة.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوجود جثة لشاب متوفي داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي ملابسه الداخلية فقط ويجلس على أريكة بصالون الشقة.

وباستكمال التحريات، تبين أنه توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.