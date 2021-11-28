وأضافت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22 مليونا و631 ألفا و370 شخصا.

وأشار إلى أن 959 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 4491 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية 
ولفت البيان إلى أن متلقي الجرعة الثالثة المعززة بلغ مليونا و641 ألفا و169 شخصا.