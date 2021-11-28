اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:52 م
أكرم القصاص
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المصرية للاتصالات تهدي عملائها 20 جيجا بايت بمناسبة العام الجديد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:28 م
المصرية للاتصالات تهدي عملائها 20 جيجا بايت بمناسبة العام الجديد المصرية للاتصالات WE
تقرير خاص

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كعادتها كل عام، كان للشركة المصرية للاتصالات WE السبق في تهنئة عملائها بالعام الجديد، حيث أعلنت عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحت شعارها المميز "كل سنة وي"، عن منح جميع عملاء WE Space عشرين جيجا بايت هدية بمناسبة قرب حلول العام الجديدـ حيث سيتم إضافة الـ 20 جيجا بايت الهدية لجميع العملاء بمجرد تجديد الباقة، وستكون صالحة لمدة ثلاثين يومًا.
 
وتوفر الشركة لعملائها طرق متعددة لشحن الرصيد سواء من خلال تطبيق My WE على الموبايل أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة te.eg أو غيرها من طرق الدفع والشحن مثل فوري، ومصاري، وأمان، وسداد، وممكن، وخدماتي وBee وكذلك غبر جميع فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

المصرية للاتصالات WE

الشركة المصرية للاتصالات WE

we

WE Space

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