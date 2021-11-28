"المرور" تنشر توصيات لتجنب وقوع حوادث الطرق خلال الرحلات بين المحافظات

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العام للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، عبر الطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات خاصة أثناء سفرهم لقضاء العطلات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

ـ الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

ـ التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

ـ عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

ـ الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

ـ تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

ـ تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.