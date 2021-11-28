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"المرور" تنشر توصيات لتجنب وقوع حوادث الطرق خلال الرحلات بين المحافظات

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص
"المرور" تنشر توصيات لتجنب وقوع حوادث الطرق خلال الرحلات بين المحافظات إسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العام للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، عبر الطرق السريعة و الرابطة بين المحافظات خاصة أثناء سفرهم لقضاء العطلات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

ـ الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

ـ التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

ـ عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

ـ الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

ـ تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

ـ تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 

 

 


ادارة المرور

الطرق السريعة

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حوادث الطرق

اخبار عاجلة

مواد المخدرة

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