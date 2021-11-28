المرأة المحظوظة.. أمريكية تفوز بجائزة يانصيب للمرة الثالثة فى 3 سنوات

كتبت ريم عبد الحميد

احتفلت مسنة أمريكية من ولاية ماريلاند، بفوزها بجائزة يناصيب تقدر قيمتها بـ 50 ألف دولار، وكانت ثالث جائزة من نوعها تفوز بها فى غضون ثلاث سنوات، بحسب ما قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة أن السيدة البالغة من العمر 61 عاما من مقاطعة مونتجمرى كانت قد اشترت مؤخرا تذكرتين قيمتهما 5 دولارات. ولم تفز التذكرة الأولى، لكن الثانية كانت سببا فى حصولها على أعلى قيمة للجائزة وهى 50 ألف دولار.

وهذا الأمر وحده رائع، لكنها المرة الثالثة التي تفوز فيها بجائزة قدرها 50 ألف دولار فى المتجر، وفقا لمسئولى اليناصيب فى ماريلاند. وفى أغسطس 2018، فازن بجائزة بونص نقدية قيمتها 50 ألف دولار، وفى أكتوبر التالى فازت بجائرة لعب أخرى.

السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، قالت إنها صدمت عند فوزها للمرة الثالثة، وقالت للمسئولين إن الجائرة أنها لم تصدق الأمر. وبعد أن تلاشت صدمتها، طلبت الفائزة المحظوظة صديقتها المقربة لإبلاغها بالخبر، وقالت الصديقة إنها عندما علمت بالأمر كانت مسرورة للغاية لأجلها، فقد كان من الصعب تصديق أنها فازت بـ 50 ألف دولار مجددا.

وقالت الفائزة: يعرفون بالطبع مدى ندرة فرصة حصول أي شخص على جائزة يناصيب، ناهيك عن حدوث ذلك لمدة ثلاث سنوات، فالناس يلعبون ل يوم ولا يفوزون، فمن الرائع أن افوز ثلاث مرات.