المتهم غيبوبة سكر.. تفاصيل مثيرة حول مصرع شخص فى حادث تصادم بمحور ترسا

كتب أحمد الجعفرى

تفاصيل مثيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، حول مصرع أحد الأشخاص فى حادث تصادم مرورى بمحور ترسا، حيث تبين أنه أثناء قيادة المتوفى لسيارته أصيب بغيبوبة سكر أفقدته القدرة على التحكم فى السيارة، فانحرفت من يده واصطدم بسيارة ملاكى كانت تنتظر على أحد جانبى الطريق.

وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المتوفى وشخص أخر مصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن المتوفى، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقرير طبى وافً حول إصابته.

كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بمحور ترسا، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان الحادث حيث تبين أنه أثناء قيادة شخص لسيارته أصيب بغيبوبة سكر، واصطدم بسيارة ملاكى كانت تنتظر على جانب الطريق، ثم صدم شخصا تصادف مروره.

وتبين وفاة قائد السيارة الذى أصيب بغيبوبة السكر، وتم نقل الضحية والمصاب إلى المستشفى بينما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.