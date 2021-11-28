اليوم السابع
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المبعوث الأمريكى لإيران: محادثات فيينا غدا نقطة حاسمة لطهران لتحديد خياراتها

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:34 ص
المبعوث الأمريكى لإيران: محادثات فيينا غدا نقطة حاسمة لطهران لتحديد خياراتها المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالى، إن محادثات فيينا المقبلة تمثل نقطة حاسمة يتعين فيها على إيران تحديد خياراتها.

وأضاف روبرت مالى: واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي وندعو طهران إلى الامتثال المتبادل، لافتا إلى أن طهران لن تنجح في حال اعتقادها أنها تستطيع استغلال الوقت لتوسيع نفوذها.

كانت طهران والقوى العالمية الست بدأت فى أبريل 2020، بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووى الذى انهار فى 2018، بعد انسحاب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب امنه مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم فى العام التالى، لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيرانى المحافظ إبراهيم رئيسى فى يونيو.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، والتى ستستأنف غدا، الاثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي لعام 2015.

 


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الولايات المتحدة

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