"اللبنانية للأمراض الجرثومية": 95% من مصابى كورونا عالميا لم يتلقوا اللقاح

قالت الدكتورة مادونا مطر، رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إن من 90 إلى 95% من مصابى كورونا حول العالم لم يتلقوا اللقاح وذلك يبرز مدى أهمية اللقاحات فى الحفاظ على صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنه فى حال إصابة الشخص الذى تم تلقيحه لا يتعرض لأعراض شديدة تستدعى دخوله العناية المركزة.

وأضافت "مادونا مطر"، خلال لقاء لها عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضى عبر قناة "dmc"، أن إن متحور كورونا الجديد لم يثبت حتى الآن ما أن كان أقوى من المتحورات السابقة أم لا كون الدراسات عليه مازالت قليلة ومدة اكتشافه لم تسنح بمعرفة ذلك.

وأشارت "مادونا مطر"، إلى أن متحورات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليست متشابهة كما يعتقد البعض ولكنها تتغير من متحور لآخر، كما هو الحال فى المتحور الأخير الذى لا تشمل أعراضه فقد حاستى الشم والتذوق.