القومى للطفولة يتدخل فى واقعة الاعتداء على أطفال بإحدى مدارس المعادى

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن تدخله فى واقعة الاعتداء على تلميذات بأحد مدارس منطقة المعادى، مؤكدا على تقديمه كافة سبل الدعم للأطفال الضحايا ولا سيما الدعم النفسى والقانونى.

وأوضح المجلس فى بيان له، أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة قد استقبلت بلاغ بواقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام للاعتداء من احد العاملين بمدرسة بمنطقة المعادى ثم تبعها تقدم أسر ثلاث اطفال اخريات يتضمن شهادات الأطفال تفيد بتعرضهن للاعتداء على يد عامل بالمدرسة البالغ من العمر 48 عاماً والذى استدرجهن داخل دورة المياه.

وأكد المجلس القومى للطفولة على دعمه الكامل للفتيات الأطفال الضحايا ولأسرهن حيث سيتم استقبال التلميذات بوحدة الدعم النفسى والمشورة الأسرية بالمجلس لتقديم أوجه الدعم النفسى، كما تم تكليف محام بوحدة الدعم القانونى بخط نجدة الطفل لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم القانونى للفتيات الضحايا.

واستنكر المجلس هذه الواقعة المشينة مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على الجانى الذى تجرد من كل معانى الإنسانية، وناشد الأهالى والمواطنين بسرعة التواصل مع منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة حال تعرض الأطفال لأى انتهاك والتى تتمثل ى الخط الساخن على الرقم1600 على مدار اليوم وطوال الأسبوع، أو من خلال الواتس آب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579، أو من خلال تطبيق نبته مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.