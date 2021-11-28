القوات العراقية تعثر على مخزن مواد متفجرة لتنظيم "داعش" جنوبى بغداد

وذكرت القيادة في بيان، أن "قوة من فرقة المشاة السابعة عشر ضمن قطاع قيادة عمليات بغداد، تمكنت من ضبط كدس من المواد المتفجرة، مخلفات حربية، لعصابات داعش الإرهابية، يحتوى على 12 قنبلة هاون مختلفة الأحجام و5 قذائف لمدفع و8 حشوات دافعة و8 مساطر للتفجير وكمية من العتاد كانت مخبأة تحت الأرض في المناطق الزراعية".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، قد عثرت سابقا على عبوات ناسفة وفي قضاء "تلعفر" بمحافظة نينوى الواقعة شمالي البلاد.