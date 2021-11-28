الفلبين تشترى 20 مليون جرعة إضافية من شركة فايزر لتطعيم الأطفال

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وقعت الحكومة الفلبينية اتفاقية توريد لشراء 20 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا، مما رفع الطلب الإجمالي للبلاد لهذه العلامة التجارية إلى 60 مليون جرعة - وهي أكبر صفقة لها حتى الآن.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية عن المسؤول الحكومي عن شراء اللقاح في الفلبين كارليتو جالفيز جونيور قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الصفقة تم التوقيع عليها أمس السبت.

وقال جالفيز للصحفيين "وقعنا مع شركة فايزر بالفعل على 20 مليون جرعة إضافية يتم شراؤها لغرض استخدامها في التعزيزات وتطعيم الأطفال لدينا".

وفي بيان رسمي، قال المدير الإقليمي المؤقت لشركة فايزر في الفلبين، إديلبرتو رييس، إن 20 مليون جرعة سيتم تسليمها إلى البلاد اعتبارًا من يناير 2022، بناءً على جدول شهري متفق عليه مع الحكومة.

ويأتي طلب الفلبين الأخير في أعقاب التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تم فتحها للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في نوفمبر. في نفس الشهر ، بدأت الحكومة أيضًا في إدارة التعزيزات للعاملين الطبيين وكبار السن.

وكانت الحكومة الفلبينية قد أعلنت السبت توزيع 80 مليونا و613 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أرجاء البلاد.