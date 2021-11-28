العراق يؤكد أهمية إيجاد توازن فى سوق الطاقة العالمى قبيل اجتماع (أوبك+) مطلع الشهر المقبل

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أكد وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار، السبت، أن العراق يعمل على طرح رؤية تؤكد أهمية إيجاد توازن في سوق الطاقة العالمي، وذلك قبيل اجتماع (أوبك+) الجديد مطلع الشهر المقبل لتدارس أوضاع السوق.

وقال عبد الجبار - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق عضو رئيس في أوبك وعملنا مرارا على إيجاد توازن في سوق الطاقة"، لافتاً إلى أن "أوبك تعمل على ذات الصعيد ونحن نراقب السوق وسيكون هناك اجتماع دوري مع أوبك وحلفائها وسوف ننظر مدى توازن سوق الطاقة ليكون لأوبك قراراتها".

وأضاف: "لا يوجد لدينا أي توقع حول بقاء الزيادة الشهرية الحالية والبالغة 400 ألف برميل شهريا من عدمها، إذ إن الدول الأعضاء ستنتظر تقارير عن أبحاث السوق والتي تعطي رؤية واضحة وسيكون القرار مبنياً على ما يقدمه الخبراء الفنيون".