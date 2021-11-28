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الصحة: 84.4% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:19 م
الصحة: 84.4% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية المتعافون من كورونا - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية 84.4% وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تسجيل الحالات المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابية معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

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مستشفيات العزل

كورونا

فيروس كورونا

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