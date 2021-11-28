الصحة التونسية: تطعيم 39 ألفا و708 أشخاص ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 39 ألفا و708 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم أمس السبت، من بينهم 10 آلاف و798 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن 5 ملايين و89 ألفا و447 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و416 ألفا و390 جرعة، بينها 20 ألفا و419 جرعة للسفر.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و994 ألفا و88 شخصا حتى الآن.