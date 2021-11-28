السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليًا حتى 31 يناير

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أعلنت المديرية العامة السعودية للجوازات، اليوم الأحد، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 من شهر يناير 2022.



وأوضحت المديرية - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون حتى 31 يناير 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، كما أنه سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها.



وأشارت المديرية إلى أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.