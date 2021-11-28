الرئيس السيسي يطلع على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين

كتب محمد الجالى

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

ووجه الرئيس السيسى بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع فى مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفى للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالى، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.

صرح بذلك السفير يسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.