اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يطلع على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:43 م
الرئيس السيسي يطلع على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على برامج الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.
 
ووجه الرئيس السيسى بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين على مستوى محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع فى مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعى في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفى للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالى، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.
 
صرح بذلك السفير يسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

الحماية الاجتماعية

المزارعين

حياة كريمة

السيسى

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة