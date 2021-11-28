الرئيس السيسى يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسى يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 28 نوفمبر 2021 03:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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