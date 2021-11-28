اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:41 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:17 م
الرئيس السيسى يهنئ ألبانيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس السيسى

ألبانيا

يوم الاستقلال فى ألبانيا

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