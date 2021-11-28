اليوم السابع
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الرئيس التشيكى يعين بيتر فيالا رئيسًا للحكومة الجديدة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:53 م
الرئيس التشيكى يعين بيتر فيالا رئيسًا للحكومة الجديدة الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان
أ ش أ

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أعلن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، اليوم الأحد، تعيين زعيم تحالف "معًا" الذي فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي، بيتر فيالا، رئيسا للحكومة الجديدة.


وقال زيمان - في تصريحات خلال احتفالية بهذا الحدث موجها الحديث إلى فيالا، حسبما أوردت وكالة الأنباء التشيكية (سي. تي. كيه.) - "أعينك رئيسا للحكومة وأتمنى لك التوفيق في هذا المنصب لصالح جميع مواطني جمهورية التشيك".


ولم يتضح بعد متى سيعين الرئيس الحكومة بأكملها. وقد قدم له فيالا بالفعل التشكيلة المقترحة لمجلس الوزراء المكون من 18 عضوا. وقال الرئيس إنه سيبدأ محادثات فردية مع المرشحين للرئاسة على الفور، قائلا إن العملية قد تنتهي بحلول 13 ديسمبر المقبل.


ومُنِيَ الملياردير الشعبوي بابيش، الحليف السياسي القديم لرئيس البلاد، بهزيمة بفارق ضئيل أمام تحالف يمين الوسط، في الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر حيث فاز تحالف "معًا"، الذي أبدى استعدادا لتشكيل حكومة أغلبية مع تكتل آخر.


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