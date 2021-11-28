الدنمارك ترصد حالتى إصابة بـ"أوميكرون" قادمتين من جنوب أفريقيا

كتبت: هناء أبو العز

رصدت الدنمارك حالتى إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين ركاب قادمين على متن طائرة من جنوب أفريقيا.

وقال معهد شتاتنز سيروم الدنماركى - فى تصريحات خاصة لشبكة (سى أن إن) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الوافدين يخضعان للعزل فى الدنمارك، كما نصح من تعاملوا معهما عن قرب بالخضوع أيضا للعزل".

ولم يتضح - حتى الآن - ما إذا كان الوافدان يعانيان من أعراض الإصابة بالمتحور، وأنهما قد تلقيا تطعيمهما ضد (كوفيد-19)، وأجريا الاختبارات الطبية لفيروس كورونا قبل سفرهما من عدمه.