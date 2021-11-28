اليوم السابع
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الدنمارك ترصد حالتى إصابة بـ"أوميكرون" قادمتين من جنوب أفريقيا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:02 م
الدنمارك ترصد حالتى إصابة بـ"أوميكرون" قادمتين من جنوب أفريقيا فحوصات فيروس كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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 رصدت الدنمارك حالتى إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين ركاب قادمين على متن طائرة من جنوب أفريقيا.

 

وقال معهد شتاتنز سيروم الدنماركى - فى تصريحات خاصة لشبكة (سى أن إن) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الوافدين يخضعان للعزل فى الدنمارك، كما نصح من تعاملوا معهما عن قرب بالخضوع أيضا للعزل".

 

ولم يتضح - حتى الآن - ما إذا كان الوافدان يعانيان من أعراض الإصابة بالمتحور، وأنهما قد تلقيا تطعيمهما ضد (كوفيد-19)، وأجريا الاختبارات الطبية لفيروس كورونا قبل سفرهما من عدمه.


الدنمارك

متحور كورونا

اوميكرون

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