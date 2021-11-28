الخارجية الفلسطينية: جهد فلسطينى وأردنى مشترك للتقدم باتجاه حل الدولتين

كتب أحمد جمعة

وصف السفير د. أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الزيارة التي قام بها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى الوزير أيمن الصفدي بأنها زيارة استثنائية من حيث التوقيت والمضمون، حيث نقل الوزير الأردني رسالة هامة من الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورحب المستشار السياسى لوزير خارجية فلسطين - بحسب بيان له - بهذه الزيارة موضحا أنها خطوة آخرى على طريق تعميق الشراكة الفلسطينية ـ الأردنية، في متابعة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية كافة وتنسيق الجهود والمواقف المبذولة على المستويات الاقليمية والدولية لإحياء عملية السلام على أساس رؤية حل الدولتين، وتحقيق الانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة لحل القضية الفلسطينية على قاعدة استحالة بقاء الأمور فى حالة الجمود القائمة.

من جانب آخرِ، أكد السفير الفلسطينى د. الديك أن حضور وزيرى خارجية البلدين لهذا الاجتماع الهام وما صدر عنهما من مواقف وأقوال فى المؤتمر الصحفي المشترك الذى أعقب اللقاء، شكل محطة انطلاق متقدمة نحو تكثيف الجهد الفلسطيني الأردني المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي في المحافل كافة وصولا لتحقيق السلام العادل والشامل، سيتم متابعته وترجمته الى خطوات عملية خلال الفترة القادمة.

أشاد السفير د. الديك بالدور الهام الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروع في المحافل كافة، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة والتكامل بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين في اسناد ودعم أهالى حي الشيخ جراح، وفى العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للقدس ومقدساتها ومواطنيها.