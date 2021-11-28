الحادثة السابعة.. سبب إعدام أول سيدتين في العصر الحديث "ريا وسكينة" (فيديو)

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "الحادثة السابعة"، والذى يقدمه الزميل أحمد الجعفرى، تناول فيها قصة إعدام ريا وسكينة، حيث سلطت الحلقة الضوء على كون الشقيقتين المتوحشتين أول سيدتين يصدر ضدهما حكمًا بالإعدام فى التاريخ المصرى الحديث.

وتناولت الحلقة تفاصيل مرافعة النيابة العامة أمام المحكمة والتى طالب فيها ممثل النيابة بإعدام المتهمتين، لما اقترفوه من جرائم بشعة لا يوجد بها أى مبرر من مبررات الرأفة.

ومثلما بدأت قصة "ريا وسكينة" بإطار درامى اتخذ الطابع التشويقى، الذى لم يخلُ من الغموض والإثارة، طوال فترة عملهم الإجرامى، واستٌكمل أبان التحقيقات معهم، كان لابد من أن يستمر ذلك المشهد حتى النهاية، وهو ما حدث بالفعل، وظهر جالياً من خلال ما جاء على لسان المتهمين الـ6 الصادر ضدهم حكماً بالإعدام، قبل لحظات قليلة من تنفيذ الحكم.

الحادثة السابعة برنامج يتناول الجريمة بشكل مختلف، حيث يسلط الضوء على أبرز وأغرب الجرائم من محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، وكيفية تعامل القانون مع تلك الجرائم، كما يقدم نصائح للمواطنين لتفادى الوقوع فى فخاخ النصابين والمحتالين، وغيرهم من المتاجرين بأحلام البسطاء.