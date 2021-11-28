الجيش اليابانى يلغى تدريبات عسكرية والسبب "أزهار الكرز".. اعرف الحكاية

ريهام عبد الله

استجاب الجيش اليابانى، لمطالب واعتصامات السكان المحليين في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية الجنوبية، وألغى تدريبات عسكرية فى الجزيرة، بعد أن احتج الأهالى على الجيش، بسبب مخاوف من أن تتسبب المعدات في إتلاف أغصان أزهار الكرز.

ويقع جبل "يايداكي" في شبه جزيرة "موتوبو"، والمعروف في جميع أنحاء اليابان بزقاقه المؤدي إلى القمة، وتم زرع نحو 700 شجرة من نوع ساكورا على طول الزقاق، والتي تزهر في مناخ أوكيناوا الدافئ بالفعل في نهاية يناير وبداية فبراير، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



أزهار الكرز

واعتاد الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء البلاد، الذهاب إلى هناك للاستمتاع بأول مهرجان لتفتح أزهار الكرز.

واعتصم حوالة عشرين من السكان المحليين للمطالبة بإلغاء المناورات في المنطقة التي تنمو فيها أزهار الكرز بعد علمهم أن الجيش يعتزم إجراء تدريبات في منطقة زقاق الكرز، وألغت القيادة العسكرية اليابانية التدريبات استجابًة لمطالب السكان.

وفى سياق آخر بيعت لوحة يابانية مرسومة باليد تعود إلى فترة كاماكورا (1185-1333) وذلك على الرغم من كونها مسجلة لدى الحكومة اليابانية كممتلكات ثقافية مهمة، وحققت 243.9 مليون ين (2.13 مليون دولار) فى مزاد نادر فى طوكيو.