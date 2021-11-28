الجيش اليابانى يلغى تدريبات عسكرية والسبب "أزهار الكرز".. اعرف الحكاية

استجاب الجيش اليابانى، لمطالب واعتصامات السكان المحليين في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية الجنوبية، وألغى تدريبات عسكرية فى الجزيرة، بعد أن احتج الأهالى على الجيش، بسبب مخاوف من أن تتسبب المعدات في إتلاف أغصان أزهار الكرز.
ويقع جبل "يايداكي" في شبه جزيرة "موتوبو"، والمعروف في جميع أنحاء اليابان بزقاقه المؤدي إلى القمة، وتم زرع نحو 700 شجرة من نوع ساكورا على طول الزقاق، والتي تزهر في مناخ أوكيناوا الدافئ بالفعل في نهاية يناير وبداية فبراير، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
أزهار الكرز
واعتاد الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء البلاد، الذهاب إلى هناك للاستمتاع بأول مهرجان لتفتح أزهار الكرز.
واعتصم حوالة عشرين من السكان المحليين للمطالبة بإلغاء المناورات في المنطقة التي تنمو فيها أزهار الكرز بعد علمهم أن الجيش يعتزم إجراء تدريبات في منطقة زقاق الكرز، وألغت القيادة العسكرية اليابانية التدريبات استجابًة لمطالب السكان.
وفى سياق آخر بيعت لوحة يابانية مرسومة باليد تعود إلى فترة كاماكورا (1185-1333) وذلك على الرغم من كونها مسجلة لدى الحكومة اليابانية كممتلكات ثقافية مهمة، وحققت 243.9 مليون ين (2.13 مليون دولار) فى مزاد نادر فى طوكيو.
وفى اليابان لا يُحظر بيع أو شراء أي عنصر تم تحديده على أنه كنز وطني أو ممتلكات ثقافية مهمة، لكن مسؤولًا حكوميًا يابانى قال إن شراء هذا العمل أمر غير معتاد للغاية، وفقا لما ذكره موقع asahi.
اللوحة توضح مراسم جنازة ويبلغ طولها 16 مترًا، وعرضها حوالي 39 سم، ويملكها فرد يعيش في اليابان، ولم يتم الإعلان عن اسم العارض الفائز.
ينص قانون حماية الممتلكات الثقافية اليابانية على أن بيع كنز وطني أو ممتلكات ثقافية مهمة يتطلب إبلاغ الحكومة باسم المشترى وسعر البيع المخطط له قبل إبرام عقد رسمى.
ويمكن للحكومة أن تتدخل وتشتري كنزًا وطنيًا أو ممتلكات ثقافية مهمة قبل أي شخص آخر، حتى تتمكن من حماية الأصول الثقافية المهمة، وعندما لا تشتري الحكومة هذه الفنون يمكن لمالكها بيعها إلى شخص آخر.
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