الجزائر: الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية هذا الأسبوع

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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، أنه سيتم الإعلان، خلال هذا الأسبوع، عن "النتائج المؤقتة" لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أمس السبت، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون.



وأوضح شرفي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع بعد غلق مكاتب التصويت بلغت 35,97 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و34,39 بالمائة بالنسبة للمجالس للولائية.



وينص القانون الجزائري للانتخابات على تقديم الطعون بشأن النتائج خلال مدة أقصاها 96 ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع، كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة، إذا اقتضت الحاجة، تمديد هذه المدة بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.



كانت هذه الانتخابات قد شهدت ترشح 115 ألفا و230 شخصا للمجالس البلدية، ونحو 19 ألف شخص للمجالس الولائية، فيما بلغ تعداد القوة التصويتية نحو 24 مليون ناخب.