الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخططات عدة قرى بالسنبلاوين

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 267 الصادر فى 28 نوفمبر لعام 2021، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لعدة قرى بمركز ومدينة السنبلاوين.

وجاء نص قرار محافظ الدقهلية رقم 669 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا تعديل المخططات التفصيلية لكل من قرية طنبول الكبرى، ونوب طريف، وشبرا قبالة الأقلام، وطوخ الأقلام بمركز ومدينة السنبلاوين.

وتضمن القرار فى مادته الأولى، تعديل المخططات التفصيلية لقرية طنبول الكبرى التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، حيث يتم إلغاء جزء الشارع المحدد برقم (1)، ورقم (2)؛ ليتوافق مع ما هو قائم بالطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونصت المادة الثانية، على تعديل المخططات التفصيلية لقرية نوب طريف التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، حيث يتم إلغاء الشارع بعرض 4,0م؛ ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

وتضمن القرار فى مادته الثالثة، تعديل المخططات التفصيلية لقرية شبرا قبالة الأقلام التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، حيث يتم إلغاء الشارع المحدد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الإلتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

أما المادة الرابعة، فقد نصت على تعديل المخططات التفصيلية لقرية طوخ الأقلام التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، حيث يتم إلغاء جزء الشارع المحدد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة؛ حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.