اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:06 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
 ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
 
الكشف
الكشف
 
 

الجريدة الرسمية

قانون الجنسية

التجنس بالجنسية الأجنبية

أخبار الحوادث

الجنسية المصرية

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