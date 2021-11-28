الجامعة العربية: اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى استهتار بمشاعر المسلمين

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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استباحة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والتي تأتي في ظل استمرار وإمعان سلطات الاحتلال في تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، استهتارا بمشاعر المسلمين ومقدساتهم، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وقال قطاع فلسطين بالأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صحفي، اليوم: إن اقتحام الحرم الإبراهيمي يأتي في مناسبة دينية يهودية، وفي ظل ما يتعرض له الحرم من تهويد بعد تقسيمه الزماني والمكاني، الذي جاء بعد المذبحة التاريخية للحرم الإبراهيمي في شهر رمضان عام 1994 والتي راح ضحيتها بصلاة الفجر حوالي 29 شهيدا.



وأضاف البيان، إن الاقتحام يأتي أيضا في إطار ما تتعرض له مدينة الخليل من مخططات استيطانية منذ إقامة مستوطنة كريات أربع في قلب المدينة، والتي ما زالت تتوسع في إطار المحيط الإبراهيمي الشريف بممارسات الاقتلاع والتهجير والفصل العنصري والتهويد، ومصادرة بيوت المواطنين والتي يقيم بها حوالي 400 مستوطن متطرف يمارسون شتى صنوف العنف والإرهاب ضد المدنيين، بحراسة أكثر من 1800 جندي إسرائيل، هذا إلى جانب عشرات المستوطنات المنتشرة على أراضي الخليل وتحاصرها من كافة الجهات.

وأكد القطاع أن ما تتعرض له مدينة الخليل خاصة الحرم الإبراهيمي الشريف وآخره عملية الاقتحام من رأس السلطة الرسمية الإسرائيلية، إنما يؤكد على إمعان سلطات الاحتلال في العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، في ذات المنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال في تهويد القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة.

وقال إن مثل هذا اليوم "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، يستدعي أن يعبر هذا العالم عبر مؤسساته المعنية وفي المقام الأول الأمم المتحدة عن موقفه الرافض والمدين لهذا الاستهداف للمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف، وتحمل مسؤولياته لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا العدوان والاستهداف الإسرائيلي المتواصل بتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته بما فيها القدس والخليل.



