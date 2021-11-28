الثروة الداجنة: استقرار الأسعار فى الأسواق والكيلو بـ 24 جنيها بالمزرعة

كتب - إسلام سعيد

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن تسجل استقرار قرب مستوى منخفض في مصر بين 24 إلي 25 جنيها للكيلو فى المزرعة من الفراخ البيضاء، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو، وفق ما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة تسجل 32 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6.25 إلى 6.50 جنيه وقت صياغة هذا التقرير، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 4.25 جنيهات إلى 4.50 جنيه، بقيمة تراجع بحوالي جنيه واحد، أما سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن.

وأشار إلى هبوط سعر كرتونة البيض من 40 جنيها إلى 35.5 جنيه، تسليم أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يزيد عن سعر المزرعة بحوالي 5 جنيهات.

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغيرا مستمرا فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى، كما أن هذه الأسعار قابلة للتغير طوال اليوم.