التحفظ على 8 آلاف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية فى مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ علي 8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة داخل مخزن بدون ترخيص منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى وحيازته كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.