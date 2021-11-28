البابا فرانسيس يدعو العالم لمساعدة المهاجرين

دعا البابا فرنسيس السلطات فى جميع أنحاء العالم إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المهاجرين واللاجئين، فى تصريحات أدلى بها للمؤمنين فى يوم الأحد الأول من زمن المجيء.

فى توجيه كلماته إلى الحكومات والجيوش، قال فرانسيس فى ساحة القديس بطرس إنه يتألم بشدة بسبب الوفيات المبلغ عنها فى القناة الإنجليزية وعلى الحدود البولندية البيلاروسية وفى البحر الأبيض المتوسط.

يعتزم البابا السفر إلى قبرص ثم اليونان فى رحلة من المقرر أن تبدأ يوم الخميس، يأمل خلالها أيضًا أن يلتقى باللاجئين.

ووسط تزايد أعداد الحالات، ألغى صلاة عامة كان من المقرر إقامتها فى وسط مدينة روما بمناسبة عيد الحبل بلا دنس فى 8 ديسمبر.

وقال الكرسى الرسولى إنه ألغى الصلاة من أجل منع الازدحام وزيادة مخاطر انتشار كوفيد -19، فى بيان مساء السبت.

وبدلًا من ذلك، سيعقد البابا الصلاة على انفراد، وألغى الصلاة ذاتها العام الماضى بسبب انتشار الفيروس، لكنه قام بعد ذلك برحلة مفاجئة إلى تمثال مريم فى الساعات الأولى من الصباح.