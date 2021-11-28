"الإحصاء": طفل يولد كل 14 ثانية.. و"حياة كريمة" تحدث تغييرًا جذريًا بالقرى

كتب أيمن رمضان

قال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أعمال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، يتم الآن في مختلف أنحاء الجمهورية بعدما انتهينا منه في محافظتى "القاهرة والجيزة"، موضحاً أن عدد الأسر التي يشملهم البحث تصل لـ35 ألف أسرة ، مشيراً إلى أن نتائجه سوف تظهر خلال شهر مارس المقبل أو بداية إبريل.

وأضاف "شرف الدين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن البحث يستهدف السيدات المتزوجات ومن سبق لهن الزواج، من أجل معرفة صحة المرأة والصحة الإنجابية والمعدل الإنجابى والتباعد الإنجابى، وكل ما يتعلق بالزيادة السكانية.

وأشار "شرف الدين"، إلى أن أخر بحث أجرى بشأن معدلات الإنجاب تبين أنه كل 14 ثانية يولد طفل بمصر، أي 6 آلاف طفل شهرياً.

ولفت "شرف الدين"، إلى أن معدلات الأمية بمصر بدأت في التراجع لما دون 20%، بعدما كانت قريبة من الـ30%، وتتركز في الفئات العمرية الكبيرة، لافتاً إلى أن جهود الدولة في ذلك أدى تراجع معدلات الأمية والتسرب من التعليم، والتي تراجعت لـ1.7 %.

وأكد "شرف الدين"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سوف تحدث تغييرا جذرياً في حياة القرية المصرية وستعمل على تحسين مستوى المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب أنها سوف تعلم على تراجع معدلات الفقر والبطالة والأمية بالمجتمع المصرى.