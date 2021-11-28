اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تجدد دعمها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا بموعدها

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:55 م
الأمم المتحدة تجدد دعمها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا بموعدها رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل المبعوث الأممى لدى ليبيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "يان كوبيش"، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، لاسيما الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بدور رئيس المجلس الرئاسي الليبى في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، من خلال تقدّم الكفاءات الشابة إلى أعلى المراتب في الدولة والمجتمع.

كما جدد "كوبيش" دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المحدد، مؤكداً أن المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبيى، على أن الشباب هم رھان الحاضر وأمل المستقبل، وقادرون على المساهمة في بناء دولة قویة، وعادلة، ودیمقراطیة، بروح الشباب وحماسھم، وأن عليهم تنظيم صفوفهم للتعبير عن إراداتهم وإمكانياتهم، للمساهمة في المصالحة الوطنية وصنع السلام.

وفي ملف الانتخابات، أكد المنفى، أن المجلس الرئاسي الليبى يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.

 

 


ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

المجلس الرئاسي الليبى

محمد المنفى

الانتخابات الليبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة