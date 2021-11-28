الأقصر تظهر فى أبهى صورها صباحا بعد الحفل الأسطورى لطريق الكباش

الأقصر - أحمد مرعى

ظهرت مدينة الأقصر فى أبهى وأعظم صورها بعد أن إتجهت أنظار العالم، مساء الخميس الماضي، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.

ورصد اليوم السابع، حالة السحر والجمال بمختلف أرجاء المدينة، والإقبال والتوافد السياحي العظيم من الأجانب حول العالم والمصريين في معابد الكرنك ومعبد الأقصر، عقب النجاح الكبير لحفل طريق الكباش المميز، حيث شهدت المعابد احتفالات أهالى الأقصر والسياح من حول العالم، بنجاح احتفالية طريق الكباش التى أقيمت بمدينة الأقصر، ويشهد معبد الأقصر إقبالا سياحيا كبيرا منذ الصباح الباكر، حيث يلتقط الجميع الصور التذكارية مع الكباش والمراكب المقدسة التي شاركت في إحياء عيد الأوبت داخله.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، مساء الخميس الماضي، الحفل الأسطورى العالمى، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

وطريق الكباش الفرعونى هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، منها عيد "الأوبت"، وعيد تتويج الملك، ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة «الأسرة 18» والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية.

تاريخ طريق الكباش

يعود طريق الاحتفالات إلى قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة "الأقصر حاليا" طريق الكباش لتسير فيه مواكبهم المقدسة خلال احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه علية القوم، كالوزراء وكبار الكهنة ورجال الدولة، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز "طريق الكباش" يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».

بدأت أعمال الحفائر بالطريق فى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين بواسطة الأثرى زكريا غنيم، حيث قام عام 1949 بالكشف عن 8 تماثيل لأبى الهول، كما قام الدكتور محمد عبدالقادر 1958م- 1960 م، بالكشف عن 14 تمثالا لأبى الهول، وقام الدكتور محمد عبدالرازق 1961م - 1964 بالكشف عن 64 تمثالا لأبى الهول، وقام الدكتور محمد الصغير منتصف السبعينيات حتى 2002 م بالكشف عن الطريق الممتد من الصرح العاشر حتى معبد موت، والطريق المحاذى باتجاه النيل، كما قام منصور بريك عام 2006م بإعادة إعمال الحفر للكشف عن بقية الطريق بمناطق خالد بن الوليد وطريق المطار وشارع المطحن، بالإضافة إلى قيامة بصيانة الشواهد الأثرية المكتشفة، ورفعها معماريا وتسجيل طبقات التربة لمعرفة تاريخ طريق المواكب الكبرى عبر العصور.



أحد-الكباش-على-الطريق-بعد-افتتاحه



استمتاع-السياح-داخل-طريق-الكباش



الاقبال-المميز-من-السياح-على-معبد-الأقصر-وطريق-الكباش



الأقصر-الساحرة-بعد-الحفل-الأسطورى-لافتتاح-طريق-الكباش



الحمام-المميز-داخل-ميدان-أبو-الحجاج-الأقصرى



الزيارات-داخل-طريق-الكباش-عقب-افتتاحه-بالاقصر



السحر-على-طريق-الكباش-نهاراً-بالأقصر



الصور-التذكارية-مع-المراكب-المقدسة-بطريق-الكباش



الكباش-اسفل-كوبري-المكتبة-خلال-زيارات-السياح



المراكب-التى-ظهرت-بالحفل-فى-قلب-نهر-النيل



المراكب-المقدسة-تلهب-القلوب-بطريق-الكباش



المراكب-تسحر-السياح-داخل-طرق-الكباش



توافد-السياح-على-طريق-الكباش-بمعبد-الأقصر



توافد-السياح-للإستمتاع-بطريق-الكباش-والمراكب-المقدسة



جمال-وسحر-منطقة-بوابة-المعبد-بالكورنيش



حفل-طريق-الكباش-يعيد-السحر-والبريق-للأقصر



سحر-طريق-الكباش-فى-مدينة-الأقصر



طريق-الكباش-الساحر-بعد-افتتاحه-بالأقصر



طريق-الكباش-العظيم-بعد-الافتتاح-الاسطورى-بالأقصر



طريق-الكباش-يتجمل-عقب-افتتاحه-بالأقصر



طريق-الكباش-يستعد-لمواصلة-العمل-داخله-بعد-الافتتاح-الاسطورى



لوحة-شرح-زيارة-السياح-لطريق-الكباش