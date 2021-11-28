الأردن: انتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان 22 مارس المقبل

كتب أحمد جمعة

قرر مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب فى الأردن، أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022، موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

يأتى الإعلان استنادا لأحكام المادة ( 35 ) /الفقرة (أ/1 ) والفقرة (أ/2) من قانون الإدارة المحلية رقم ( 22) لسنة ( 2021) والمادة ( 6/ ج) من قانون أمانة عمّان رقم 18 لسنة 2021.

وقال رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، الأحد، أن "النصوص القانونية تشير إلى إجراء الهيئة انتخابات بعد 4 شهور من إقرار القوانين"، موضحا أن "اختيار 22 مارس موعد للانتخابات بحيث يكون فى وسط الأسبوع، وبعد 21 مارس الذى سيكون عطلة عيد الكرامة ويصادف عيد الأم".

وأضاف "الكلالدة "فى تصريحات لقناة المملكة الأردنية أن "التكوين الانتخابى يتألف من 6 أجزاء رئيسية، تبدأ بطلب الهيئة من دائرة الأحوال المدنية تزويدها بسجلات الناخبين موزعة على المناطق فى الأحياء والأقاليم والمحافظات حسب قيود الدائرة التى تجيب الطلب بموجب القانون خلال 10 أيام، ثم نقوم بنشر السجلات ليراجعها المواطنون سواء كانت مقيدة بجداول الناخبين أو للتدقيق فيها، ثم مرحلة الاعتراض إما على الذات أو على الغير فى دائرة الأحوال المدنية، ثم يجرى الفصل بين الاعتراضات ويجرى إعلانها للمرة الثانية ويبقى حق للمواطن أن يعترض على قرار دائرة الأحوال المدنية أو قرار الهيئة المستقلة للانتخاب فى المحاكم كل فى منطقته، ثم يفتح باب الترشح ومن ثم قبول اعتراضات الترشح أو رفضها ومن ثم تبدأ عملية الدعاية الانتخابية أو تكثيف عملية التوعية والتثقيف للانتخاب وصولا إلى يوم الاقتراع".

وبحسب المتحدث الإعلامى للهيئة جهاد المومني، فإن تحديد موعد الاقتراع يأتى بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكّدا فى الوقت ذاته جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.

وقرر مجلس الوزراء الأردنى فى جلسته الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.