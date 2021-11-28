اعترافات ديلر المخدرات في التبين: التوصيل ديليفري بالتوك توك

كتب سليم على

اعترف "ديلر" مخدرات بترويج الحشيش على عملائه في منطقة جنوب القاهرة، مؤكدًا أنه دأب على توزيع المخدرات عبر التوك توك الذي يملكه، بهدف تحقيق مبالغ مالية، وأنه يتواصل مع عملائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على سائق توك توك قبل ترويجه 4 طرب حشيش بمنطقة التبين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ، بقيادة الرائد محمد عبد المنعم، من القبض على سائق توك توك قبل ترويج 4 طرب حشيش حال مرورهما بكمين التبين بمحافظة القاهرة.

ووردت معلومات للرائد محمد عبد المنعم، ضابط مباحث الطرق والمنافذ المعين، بقيام كل من "محمد.ح"، 30 سنة، سائق توك توك ومقيم بعرب غنيم بمدينة حلوان، بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، ألقي القبض على المتهم حال مروره بكمين التبين مستقلا مركبة توك توك، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 طرب حشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته ، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بمدينة حلوان محل سكنه، ووتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.