استعدادات مكثفة لتأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر.. صور

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادتها لتأمين بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولى للكاراتية التقليدى، والتى تستضيفها مصر، والمقامة بمجمع الصالات في القاهرة.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفرق الرياضية، وغرف الملابس والندوات والمؤتمرات الصحفية، بالإضافة لتأمين أطقم التحكيم والحضور.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة البطولة، وخلق أجواء آمنة للضيوف أثناء إقامة البطولة، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.

وكانت منطقة أهرامات الجيزة استضافت عدد من الوفود والأعضاء المشاركة في بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولى للكاراتية التقليدى، والتى تسضيفها مصر، حيث جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها.

واستقبل الوفود أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث أصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول و البانوراما، وابدى الوفد خلال جولتهم عن اعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.