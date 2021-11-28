استطلاع: الديمقراطيون يفضلون هاريس وميشيل أوباما فى سباق 2024 حال عدم ترشح بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع جديد للرأي، أن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس هي أول خيار للديمقراطيين لو لم يترشح الرئيس جو بايدن فى عام 2024.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن هاريس حصلت على دعم 13% من المشاركين فى استطلاعها أجرته الصحيفة مع هاريس إكس على الرقم من معدلات شعبيتها المنخفضة. وجاءت فى المركز الثانى ميشيل أوباما بنسبة تأييد 10%.

وحصل عدد من الديمقراطيين الذين سبق وترشحوا فى سباق 2020 على نسبة تأييد أقل من 10%، من بينهم السيناتور إليزابيث وارين وكورى بوكر والملياردير مايكل بلومبرج ورجل الأعمال أندرو يانج ووزير النقل بيت بوتيجيج.

ولا تزال ميشيل أوباما تحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب، إلا انها أصرت مرارا على أنها لا تخطط للترشح لأى منصب. وتشارك أوباما فى رئاسة مبادرة "متى سنصوت" والتي تدعو إلى المشاركة فى التصويت.

وفى عام 2017، قالت أوباما إن لن تطلب من بناتها أن يفعلوا هذا مجددا لأنه عندما تترشح لمنصب رفيه، فالأمر لا يتعلق بك وحدك، ولكن بعائلتك بأكملها. بينما قال 13% من المشاركين إنه سيختارون شخص ليس مدرجا فى الاستطلاع، وفقا لذا هيل.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرا إلى أن بايدن سيترشح مجددا فى 2024، وسيكون عمره 81 عاما فى يوم الانتخابات فى هذا العام، وسيتم 82 بعدها بأيام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأسبوع الماضى أن بايدن ينوى الترشح فى الوقت الذى كان فيه الرئيس على متن طائرة إير فورس وان لزيارة القوات للاحتفال بعيد الشكر.