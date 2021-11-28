استخدامات تطبيق My NTRA.. نقل الأرقام وأداء الشبكة الأبرز

كتبت هبة السيد

يواصل تطبيق My NTRA تصدره قائمة تطبيقات المحمول الأكثر تنزيلًا على منصات تحميل التطبيقات، للتيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل إلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، حيث يحتوى تطبيق My NTRA على العديد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن التطبيق الجديد.

س - ماذا تفعل إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بي؟

ج- يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك من خلال إدخال رقم التليفون المسجل بالتطبيق وسيتم إرسال كود التفعيل لاستخدامه في تعيين كلمة مرور جديدة.

س- ما اللغات المستخدمة في التطبيق؟

ج- يدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

س- هل يمكن اختيار وتغيير اللغة المستخدمة في التطبيق؟

ج- يمكن تغيير اللغة من خلال زيارة شاشة الإعدادات بالتطبيق، مع العلم بأن اللغة التي يعمل بها التطبيق هي نفس لغة الجهاز المحددة مسبقًا بإعدادات الجهاز.

س- هل يمكن التعرف على أفضل شبكة محمول بالخدمات الصوتية وخدمات البيانات بالمنطقة التي أتواجد بها؟

ج- نعم يمكن للمستخدم ذلك من خلال خدمة خريطة الجودة للمشغلين بعد تحديد المنطقة.

س- هل يمكن التعرف على عدد أرقام المحمول التي امتلكها من خلال التطبيق؟

ج- نعم يمكن للمستخدم التعرف على عدد أرقام المحمول التي تمتلكها لدى شركات المحمول الأربعة من خلال خدمي أرقامي، وباستخدام الرقم القومي الصحيح.

س- هل يمكن تقديم شكوى لمركز اتصال الجمهور من خلال التطبيق؟

ج- نعم يمكن تقديم شكوى ومتابعتها في حالة عدم تمكنك من خلال الشكوى مع مقدم الخدمة، وذلك من خلال خدمة الشكاوى بالتطبيق.

س- هل يمكن الاستعلام ومتابعة طلب نقل رقم التليفون الخاص؟

ج- نعم يمكن للمستخدم متابعة طلب النقل من خلال خدمة تحويل الأرقام بالتطبيق.