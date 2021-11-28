اختتام بطولة الإسماعيلية للأسكوات بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا .. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

اختتمت فعاليات بطولة الإسماعيلية للأسكوات، "إحدى لعبات القوة البدنية"، والتي أقامتها منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، تحت رعاية اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، وخالد البسيوني رئيس المنطقة، على مدار يومين بمشاركة أكثر من 80 لاعبًا ولاعبة، من مختلف أندية الإسماعيلية ومراكز الشباب بالمحافظة، في مراحل تحت 18 سنة، وتحت 23 سنة، وفوق سن 23 سنة بالإضافة إلى مرحلة الأستاذة.

وقال خالد البسيوني، رئيس منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، في بيان، إن منطقة الإسماعيلية حققت العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الأخيرة بخاصة بعد فوز 4 أبطال من أبناء الإسماعيلية، ببطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في البرتغال ومن هؤلاء الأبطال آية سويلم، ومحمود العدوي، وأحمد عبد الفضيل، وغيرهم من اللاعبين الذين حققوا إنجازًا كبيرًا لمصر وللإسماعيلية.

وأضاف رئيس منطقة الإسماعيلية للقوة البدنية، أن فوز هؤلاء الأبطال يعد دافعًا كبيرًا للعديد من الشباب والفتيات بإثبات نفسهم في تلك اللعبة وبخاصة وأن لعبة القوة البدنية لاقت إقبالًا خلال الفترة الأخيرة من اللاعبين على ممارستها وخير دليل على ذلك هو عدد المشاركين بالبطولات التنشيطية التي تقيمها المنطقة بصورة دورية حيث بلغ عدد مشاركين في هذه البطولة ما يزيد عن 80 لاعبًا ولاعبة مما يشير إلى إقبال الشباب والفتيات والرجال والنساء على ممارسة اللعبة.

وتضمن اليوم الختامي تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى، وتوزيع الميداليات والشهادات عليهم، بالإضافة إلى تكريم عدد من الإداريين ومدربي اللعبة في محافظة الإسماعيلية، وذلك تقديرًا لجهودهم مع اللاعبين، كما تم تكريم أبطال العالم الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة العالم.





فعاليات بطولة الإسماعيلية للأسكوات





اختتام فعاليات بطولة الإسماعيلية للأسكوات