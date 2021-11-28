ابن المحلة وصل للعالمية.. حصد ذهبية بطولة العالم بالكاراتيه لذوى الهمم

الغربية مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً مع احمد وحيد بلتاجي اللاعب بنادى 23 يوليو بالمحلة الكبرى، والفائز بالميدالية الذهبية فى بطولة العالم للكاراتيه لذوي الهمم التي أقيمت فى الفترة الأخيرة فى دبي، حيث استقبله لاعبي المنتخب وتقديم التهنئة لهم فور وصولهم لمطار القاهرة.

ويقول اللاعب لـ"اليوم السابع"، إنه يمارس لعبة الكاراتيه منذ 10 سنوات، وخاض عددا كبيرا من البطولات، وحصد لقب أول جمهورية فى الكاراتيه خلال السنوات الماضية، معربا عن سعادته وفرحته بفوزه بأول بطولة عالم فى مشواره الرياضي، ورفعه اسم مصر بين دول العالم وتحقيق الميدالية الذهبية.

من جانبه قال الكابتن مصطفى بصل مدرب الكاراتيه بالنادى ومدرب اللاعب، أن بطل العالم انضم لفريقه منذ 10سنوات، ولم يعرف وقتها أنه من ذوي الهمم، مبينا انه اكتشف ذلك بعد مشاركة فى أول بطولة للجمهورية وتحقيقه المركز الأول.

وأوضح أنه لم يتعامل مع البطل على أنه من ذوي الهمم بل كان يتعامل معه مثلما كان يتعامل مع الأسوياء، مبينا أنه أبلغ والدته بأن اللاعب سيكون له شأن عظيم ويحقق نتائج متقدمة فى التدريبات ووعدها بأن يحصد بطولة دولية.

وأضاف أن اللاعب حصد معه 5 بطولات جمهورية، وتم ضمه لمنتخب مصر للكاراتيه لذوي الهمم، وشعر بفرحة لا توصف بتحقيقه أول ذهبية فى بطولة العالم، مؤكدا أنه سافر إلى القاهرة لاستقباله فى مطار القاهرة فور عودته من دبي لاستقباله والتعبير عن سعادته بما حققه من انجاز دولي.



اللاعب احمد وحيد بطل العالم فى الكاراتيه



اللاعب برفقة مدربه الكابتن مصطفى بصل



الميدالية الذهبية لبطل العالم