اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:09 ص
أكرم القصاص
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إيطاليا تشكل فريق عمل على متغير كوفيد الجديد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص
إيطاليا تشكل فريق عمل على متغير كوفيد الجديد كورونا - أرشيفية
ا ش ا

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أعلنت إيطاليا امس السبت تشكيل فريق عمل بشأن نوع من فيروس كورونا الجديد الأكثر ضراوة والذي اكتشف في جنوب إفريقيا.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن مستشفى سبالانزاني الأولى للأمراض المعدية في إيطاليا شكلت فريق عمل بشأن نوع جديد من كورونا، مشيرة إنها ستجري قريبا مكالمة دولية مع خبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية لمناقشة البيانات والتدابير التي يجب اعتمادها.
 
ومن جانبه، قال مدير المستشفى الإيطالي فرانشيسكو فايا إن فريق العمل هو الاستجابة الفورية للقلق الذي ينشأ بين المواطنين فيما يتعلق بهذا المتحور.
 
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، أن المتغير الجديد لا يوجد في إيطاليا بعد لكن يجب أن تكون السلطات في حالة تأهب بشأنه.
 

ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

جنوب إفريقيا

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