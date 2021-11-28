إقبال كبير لطلاب حقوق القاهرة على انتخابات الاتحادات الطلابية.. بث مباشر

كتب ـ محمد صبحى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من فعاليات تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية بكليتى الحقوق والعلوم بجامعة القاهرة وذلك بالتزامن مع انطلاق باب التصويت والاقتراع .

وشهدت انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة إقبالا من الطلاب على المشاركة والتصويت، وسط تنظيم كامل العملية الانتخابية حيث وضعت الجامعة تيسيرات أمام الطلاب لتنظيم دخولهم ومنع التكدسات .

واستخدمت جامعة القاهرة صناديق زجاجية شفافة وذلك لضمان الشفافية والنزاهة العلمية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم الفرز وإعلان النتائج نهاية اليوم، على أن تجرى جولة الإعادة غدًا الإثنين، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، على أن تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.