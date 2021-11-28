إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.

استقبل مستشفى الزهور، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وهم: "محمد.ع.ع" 43 عامًا، و"رانيا.ا.ا.ن" 34 عامًا، والأطفال "مكه" عامان، و"تالا" 7 أعوام، و"جنى" 13 عاما، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.