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إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:53 م
إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.
 
استقبل مستشفى الزهور، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، 5 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم، وهم: "محمد.ع.ع" 43 عامًا، و"رانيا.ا.ا.ن" 34 عامًا، والأطفال "مكه" عامان، و"تالا" 7 أعوام، و"جنى" 13 عاما، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.
 
 

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